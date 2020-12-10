Мощное землетрясение в Бурятии попало на видео

В городе введен режим повышенной готовности

Мощное землетрясение произошло в Приангарье и Бурятии. Об этом сообщили в главке МЧС по Иркутской области. Момент сильных подземных колебаний уже успели распространить в соцсетях.

Сейсмособытие произошло в ночь на 10 декабря. В эпицентре интенсивность превысила 7 баллов (7,6), в самом Иркутске она составляла от 5 до 6 баллов. Позднее бурятский главк МЧС также сообщил о произошедших толчках.

В ведомстве заявили,  что в результате сейсмособытия информации о пострадавших и разрушенной инфраструктуре не поступало, сообщает "Свободная Пресса". В настоящее время МЧС проводит необходимые обследования в Приангарье и Бурятии на предмет состояния инфраструктуры, а также объектов, созданных для жизнеобеспечения, передает РИА Новости.

Кадры со стихийным явлением опубликовали в Сети. На видео можно заметить, как начинает трястись наружная камера, а в одной из квартир шатается мебель.

В настоящее время в Иркутске введен режим повышенной готовности, передает МИР24.

Егор МАЛКОВ

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