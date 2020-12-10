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Житель Коломны совершил попытку хищения нескольких банок черной икры. Нарушитель задумал вынести из супермаркета несколько банок, спрятанных в рюкзаке.
Согласно приведенным данным, похитителем оказался 43-летний мужчина, который попытался покинуть помещение. Однако нарушитель попал на камеры видеонаблюдения.
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. В настоящее время возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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