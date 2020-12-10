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В Подольске правоохранительные органы раскрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков. В связи с этим был задержан местный житель. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной таможни.
Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", мужчина сбывал запрещенные вещества третьим лицам в особо крупном размере.
Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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