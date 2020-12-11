Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

В Нагорном Карабахе произошла смертельная авария: легковушка съехала с проезжей части на встречную полосу и врезалась в грузовик российских миротворцев. Спасатели сообщили, что в результате инцидента двое человек погибли. 

Столкновение случилось на четвертом километре трассы Степанакерт-Аскеран. Автомобиль Suzuki Vitara, пассажирами которого были двое мужчин, выехал за полосу движения и столкнулся с российским "Уралом". Фото с места происшествия появились на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР в соцсетях.

Опубликовано ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն Четверг, 10 декабря 2020 г.

Прибывшие на место службы оперативного реагирования установили, что двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Ими стали гражданские лица, находившиеся в автомобиле во время инцидента. Пострадавших среди российских миротворцев нет, сообщает телеканал "360".

Причины аварии выясняются. Предварительной версией случившегося считают неблагоприятные погодные условия – из-за тумана и дождя могла создаться недостаточная видимость, передает Sputnik Armenia. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Алексей Филофилактович (мафиози)
Взыскать за мойку и покраску Урала надо!
Зачем же так цинично? Люди погибли же! По сути вот такое ИМХО: судя по повреждениям судзуки (вполне себе классная и безопасная машина), суммарная скорость была не меньше 120 км/ч. Учитывая, что Урал вряд ли ехал быстрее 50, а скорее 40 км/ч, на легковушку приходится минимум 80. По горной дороге в условиях плохой видимости. Премию Дарвина в студию! И уже слышу поднимающийся по всей стране (не нашей) злобный вой... "Восток - дело тонкое", Кавказ - тоже. Нужно спереди нашим Уралам прикручивать старую покрышку, <цензура> не последний "выпад" джигитов.
Алексей Филофилактович (мафиози)
Ответить
Взыскать за мойку и покраску Урала надо!
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Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

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