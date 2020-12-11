Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

В Нагорном Карабахе произошла смертельная авария: легковушка съехала с проезжей части на встречную полосу и врезалась в грузовик российских миротворцев. Спасатели сообщили, что в результате инцидента двое человек погибли.

Столкновение случилось на четвертом километре трассы Степанакерт-Аскеран. Автомобиль Suzuki Vitara, пассажирами которого были двое мужчин, выехал за полосу движения и столкнулся с российским "Уралом". Фото с места происшествия появились на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР в соцсетях.

Прибывшие на место службы оперативного реагирования установили, что двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Ими стали гражданские лица, находившиеся в автомобиле во время инцидента. Пострадавших среди российских миротворцев нет, сообщает телеканал "360".

Причины аварии выясняются. Предварительной версией случившегося считают неблагоприятные погодные условия – из-за тумана и дождя могла создаться недостаточная видимость, передает Sputnik Armenia.