Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
В Нагорном Карабахе произошла смертельная авария: легковушка съехала с проезжей части на встречную полосу и врезалась в грузовик российских миротворцев. Спасатели сообщили, что в результате инцидента двое человек погибли.
Столкновение случилось на четвертом километре трассы Степанакерт-Аскеран. Автомобиль Suzuki Vitara, пассажирами которого были двое мужчин, выехал за полосу движения и столкнулся с российским "Уралом". Фото с места происшествия появились на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР в соцсетях.
Прибывшие на место службы оперативного реагирования установили, что двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Ими стали гражданские лица, находившиеся в автомобиле во время инцидента. Пострадавших среди российских миротворцев нет, сообщает телеканал "360".
Причины аварии выясняются. Предварительной версией случившегося считают неблагоприятные погодные условия – из-за тумана и дождя могла создаться недостаточная видимость, передает Sputnik Armenia.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется