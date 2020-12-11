Есть жертвы: в Крыму водитель поджег автобус с пассажирами

Есть жертвы: в Крыму водитель поджег автобус с пассажирами
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина специально заблокировал все двери, чтобы никто не выбрался из авто

В районе поселка Ай-Даниль в Крыму сгорел микроавтобус Mersedes Sprinter. Сообщается, что поджог организовал водитель авто. 

Инцидент произошел на Южнобережном шоссе. Как рассказал источник изданию "Крыминформ", мужчина заблокировал все двери в автобусе и поджег горючую жидкость. Сколько людей в этот момент было в салоне уточняется.

Водитель, устроивший поджог, скончался на месте. По предварительной информации, в салоне также находилась его жена. Ей удалось выбраться из транспортного средства, однако она получила серьезные ожоги. О других пострадавших пока неизвестно.

Сейчас на месте работают оперативники и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось о гибели двух человек во время инцидента с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Вот те раз. Началось. А ведь камни с неба еще не упали
Гость
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Я только буду рад!!! Лучше делом занимались и взять этого преступника.
Гость
Ответить
Я только буду рад!!! Лучше делом занимались.
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