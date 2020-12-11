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В районе поселка Ай-Даниль в Крыму сгорел микроавтобус Mersedes Sprinter. Сообщается, что поджог организовал водитель авто.
Инцидент произошел на Южнобережном шоссе. Как рассказал источник изданию "Крыминформ", мужчина заблокировал все двери в автобусе и поджег горючую жидкость. Сколько людей в этот момент было в салоне уточняется.
Водитель, устроивший поджог, скончался на месте. По предварительной информации, в салоне также находилась его жена. Ей удалось выбраться из транспортного средства, однако она получила серьезные ожоги. О других пострадавших пока неизвестно.
Сейчас на месте работают оперативники и сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось о гибели двух человек во время инцидента с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года