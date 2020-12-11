Предполагают, что подрыв организовал смертник

Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкессии произошел взрыв. Данные о пострадавших разнятся.

Об этом сообщил источник изданию "Интерфакс". Следствие полагает, что к взрыву может быть причастен смертник. По информации издания, пострадали двое. Нападавший погиб.

Как пишет телеграм-канал Baza, сперва у здания взорвалась небольшая бомба. Сотрудники ФСБ вышли на улицу, чтобы выяснить, в чем дело. В этот момент к ним подъехала машина, из которой выскочил смертник.

Указывается, что шестеро пострадавших сотрудников отправили в больницу. Информации о погибших пока нет.

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