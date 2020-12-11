Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
685 новости
Из квартиры косметолога, расположенной в Новой Москве, украли драгоценности. Жительница поселка "Знамя Октября" обратилась в полицию.
Вор забрал драгоценные украшения и две пары часов с бриллиантами. Ущерб оценивается в более чем два миллиона рублей, передает АГН "Москва".
По некоторым данным, преступника до сих пор ищет полиция. Заведено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года