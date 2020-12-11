Украли огромную сумму: воры орудуют в Новой Москве

Преступника ищет полиция

Из квартиры косметолога, расположенной в Новой Москве, украли драгоценности. Жительница поселка "Знамя Октября" обратилась в полицию.

Вор забрал драгоценные украшения и две пары часов с бриллиантами. Ущерб оценивается в более чем два миллиона рублей, передает АГН "Москва".

По некоторым данным, преступника до сих пор ищет полиция. Заведено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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