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На днях на 14-м километре автодороги "Можайск – Клементьево – Руза" машина сбила восьмилетнюю девочку. Малышка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии девочка попала в больницу. Оказалось, машину вел трезвый сотрудник ОМВД России по Рузскому городскому округу. МВД по региону проводит проверку в связи с этим инцидентом, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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