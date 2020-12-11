Предполагается, что за рулем был полицейский

На днях на 14-м километре автодороги "Можайск – Клементьево – Руза" машина сбила восьмилетнюю девочку. Малышка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка попала в больницу. Оказалось, машину вел трезвый сотрудник ОМВД России по Рузскому городскому округу. МВД по региону проводит проверку в связи с этим инцидентом, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".