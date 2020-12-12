На украинской АЭС произошла опасная ситуация

Внезапно отключился один из энергоблоков

На Ровенской атомной электростанции в Незалежной произошло подозрительное событие. Неожиданно вырубился первый энергетический блок. Пока непонятно, что привело к неполадкам в системе.

Блок отключился в результате того, что сработала автоматическая защита, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В произошедшем будут разбираться эксперты.

К слову, недавно специалист в этой отрасли Игорь Тынный предрек Украине ядерную катастрофу из-за того, что власти не выделяют деньги на модернизацию и обслуживание энергоблоков АЭС.

Ольга ФЕДОРОВА

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