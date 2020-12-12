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На Ровенской атомной электростанции в Незалежной произошло
подозрительное событие. Неожиданно вырубился первый энергетический блок. Пока непонятно,
что привело к неполадкам в системе.
Блок отключился в результате того, что сработала автоматическая защита, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
В произошедшем будут разбираться эксперты.
К слову, недавно специалист в этой отрасли Игорь Тынный предрек Украине ядерную катастрофу из-за того, что власти не выделяют деньги на модернизацию и обслуживание энергоблоков АЭС.
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