Внезапно отключился один из энергоблоков

На Ровенской атомной электростанции в Незалежной произошло подозрительное событие. Неожиданно вырубился первый энергетический блок. Пока непонятно, что привело к неполадкам в системе.



Блок отключился в результате того, что сработала автоматическая защита, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр украинской атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В произошедшем будут разбираться эксперты.

К слову, недавно специалист в этой отрасли Игорь Тынный предрек Украине ядерную катастрофу из-за того, что власти не выделяют деньги на модернизацию и обслуживание энергоблоков АЭС.