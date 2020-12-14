Наполеон-расчленитель считает, что разделался с возлюбленной, не контролируя свои эмоции

Историк Олег Соколов, который обвиняется в совершении в 2019 году убийство аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге, признался в содеянном. Однако, по словам обвиняемого, причина совершения преступного деяния заключалась в том, что его "довели чудовищными высказываниями" в отношении детей.

Фигурант заявил, что совершил убийство в состоянии аффекта, так как способен на подобные действия лишь во время потери самоконтроля. Содеянное стало для него совершенно неожиданным действием, о чем Соколов заявил во время судебного заседания 14 декабря.

Историк признался, что стрелял в жертву, однако теперь у него "болит душа", а преступление было совершено при отсутствии самоконтроля, передает mk.ru.

Гособвинение запросило для фигуранта пятнадцатилетний срок тюремного заключения с отбыванием в колонии строго режима, сообщает РИА Новости.