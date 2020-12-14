Преступник выносил даже электроинструменты и банные принадлежности

В подмосковном Одинцово правоохранители задержали серийного вора, который грабил дома частного сектора, используя бинокль. 38-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Рузы сначала осматривал помещения коттеджей, убеждался, что в них нет хозяев, забирался в дома и похищал материальные ценности.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", грабитель выносил деньги, украшения, электроинструменты, бытовую технику и банные принадлежности.

По данным силовиков, вероятно, мужчина причастен к грабежам 15 домов на территории Одинцовского городского округа.

"Общий материальный ущерб составил свыше трех миллионов рублей", – посчитали в ГУ МВД по региону.

В жилище у задержанного обнаружена часть похищенного. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчину отправили под домашний арест.

