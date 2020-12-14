Мужчина отделался легким испугом

Спасатели пришли на помощь к рыбаку, провалившемуся под лед на озере Сенеж. Инцидент произошел в Солнечногорском районе Московской области.

Сообщается, что дежурившая на водоеме группа спасателей увидела, как мужчина внезапно оказался в воде. Благодаря быстроте реакции рыбака удалось спасти. 59-летнего жителя региона отвели в теплое помещение, где дали ему сухую одежду.

Приехавшая на место скорая осмотрела пострадавшего. К счастью, рыбак не получил обморожения и других травм. После профилактической беседы мужчину отвезли домой, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".