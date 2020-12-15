В Башкирии сгорели 11 человек: видео

Огонь ликвидировали рано утром

Во время пожара в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 человек. Об этом рассказали в МЧС республики.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на вторник, 15 декабря. Сами смогли выбраться четыре человека.

Рано утром, в 04:31, пламя было потушено, через полтора спасатели заявили о полной ликвидации пожара. На месте ЧП найдены 11 тел, сообщили в региональном ведомстве.

Площадь возгорания составила 162 кв. метра. Происшествие случилось в частном пансионате, передает телеканал "360".

В Абзелиловском районе, где находится село Ишбулдино, объявлен режим ЧС, отметил глава местной администрации Ильдар Нафиков. Он прибыл на место пожара, пишет RT

Полина ДОРОЖКИНА

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