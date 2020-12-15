Через вырезанный болгаркой ход: магазин в Подмосковье обокрали на 7 миллионов

Грабитель сбежал с товарами и успел их сбыть

В подмосковном городе Котельники произошла необычная кража. Одежду и ткани на 7 млн руб. вынес из магазина некий предприимчивый воришка. 

Для того, чтобы попасть туда, где находились товары, злоумышленник снял в аренду расположенное по соседству со складом пустое помещение. Болгаркой он прорезал в стене дыру, проник внутрь, взял то, что смог унести, выбрался обратно, увез все и продал, сообщили в областном ГУ МВД.   

Установлено, что грабитель – уроженец Смоленской области 40 лет от роду. Он был задержан по горячим следам.

Возбуждено дело о краже, подозреваемого арестовали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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