Грабитель сбежал с товарами и успел их сбыть

В подмосковном городе Котельники произошла необычная кража. Одежду и ткани на 7 млн руб. вынес из магазина некий предприимчивый воришка.

Для того, чтобы попасть туда, где находились товары, злоумышленник снял в аренду расположенное по соседству со складом пустое помещение. Болгаркой он прорезал в стене дыру, проник внутрь, взял то, что смог унести, выбрался обратно, увез все и продал, сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что грабитель – уроженец Смоленской области 40 лет от роду. Он был задержан по горячим следам.

Возбуждено дело о краже, подозреваемого арестовали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".