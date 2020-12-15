Бизнесменов вынудило выйти на улицу недовольство карантинными ограничениями

Во время акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией. Сообщается, что пострадали около сорока сотрудников правоохранительных органов, а также три демонстранта.

Бизнесмены собрались у Верховной рады Украины, требуя отменить коронавирусные ограничения для их сферы деятельности. Затем митингующие дошли до площади Независимости, где и начались беспорядки, пишет РИА "Новости".

Демонстранты пустили в ход дымовые шашки и газовые балончики. Полицейским пришлось воспользоваться слезоточивым газом.

Ранее Кабинет министров Украины продлил до 28 февраля общенациональный карантин, а также ввел ряд жестких ограничений. Например, запрещена работа рынков, развлекательных заведений и учреждений культуры.