Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
689 новости
В Магнитогорске два трамвая врезались друг в друга. В результате девять человек пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.
Портал 31tv.ru рассказал, что на место происшествия прибыли "скорые" и реанимация. Шестерых человек госпитализировали с травмами. По данным ГИБДД, машинист второго трамвая ехал слишком быстро и врезался в стоящий впереди транспорт.
Как отмечает телеканал "360", возникшая из-за ДТП пробка быстро исчезла.
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое
Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты