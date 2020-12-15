Из-за аварии возникла пробка

В Магнитогорске два трамвая врезались друг в друга. В результате девять человек пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

Портал 31tv.ru рассказал, что на место происшествия прибыли "скорые" и реанимация. Шестерых человек госпитализировали с травмами. По данным ГИБДД, машинист второго трамвая ехал слишком быстро и врезался в стоящий впереди транспорт.

Как отмечает телеканал "360", возникшая из-за ДТП пробка быстро исчезла.