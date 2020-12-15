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Во вторник, 15 декабря в подмосковном Дмитрове произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал на женщину у магазина, он несколько раз ударил ее ножом.
Как сообщили в местном МВД, правоохранители объявили план "Перехват".
Подозреваемого, которым оказался 25-летний житель города, удалось быстро отыскать, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Его задержали в такси.
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