Мужчину поймали по горячим следам

Во вторник, 15 декабря в подмосковном Дмитрове произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал на женщину у магазина, он несколько раз ударил ее ножом.

Как сообщили в местном МВД, правоохранители объявили план "Перехват".

Подозреваемого, которым оказался 25-летний житель города, удалось быстро отыскать, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Его задержали в такси.