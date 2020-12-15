Напавшего с ножом на россиянку жителя Подмосковья задержали

Мужчину поймали по горячим следам

Во вторник, 15 декабря в подмосковном Дмитрове произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал на женщину у магазина, он несколько раз ударил ее ножом. 

Как сообщили в местном МВД, правоохранители объявили план "Перехват".

Подозреваемого, которым оказался 25-летний житель города, удалось быстро отыскать, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Его задержали в такси. 

Полина ИВАНОВА

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