Подмосковные гаишники спасли обмороженного мужчину от смерти

Пострадавший двигался с огромным трудом

Два старлея ДПС  спасли обмороженного мужчину от смерти. Это произошло недалеко от подмосковного села Булычево Волоколамского района, уточнили в региональном ГУ МВД.

Ехавшие на машине гаишники в 20 м от шоссе "Осташево – Карачарово" в поле у лесополосы заметили силуэт. Они остановились, и один подошел к человеку, сидевшему прямо на снегу. Это был мужчина средних лет. Он явно не мог идти – обморозил руки и ноги.

Вдвоем инспекторы подняли его и под руки повели к своему автомобилю. Устроив пострадавшего на заднем сиденье, работники ГИБДД повезли его в больницу, отметили в ведомстве.

По ходу движения гаишники позвонили медикам. Когда прибыли на место, врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Угрозы для жизни мужчины нет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ДОРОЖКИНА

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