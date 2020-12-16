Свертки с героином находились в иномарке

В Подмосковье нашли больше полутора тысячи упаковок сильного наркотика. Об этом информирует региональное ГУ МВД.

Запрещенное вещество обнаружено в иномарке, остановленной полицейскими. За рулем и в салоне машины сидели уроженцы Средней Азии, подозреваемые в незаконной торговле.

Экспертизой установлено, что в светках находится героин. По месту, где жили приезжие, проведен обыск. Найдены еще 200 упаковок наркотика. В общей сложности, масса вещества составила четыре килограмма, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





