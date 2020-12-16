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Сотрудники ДПС в Череповце буквально заслонили служебным автомобилем дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда лихача.
Патрульные заметили, что одна из машин не собирается тормозить перед переходным переходом. На тот момент дорогу переходили люди. И полицейские решили принять удар на себя, пишет Пятый канал.
"Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения", – объяснила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Никто из пешеходов не пострадал, уточняет РИА "Новости".
Позже выяснилось, что за рулем был мужчина, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.
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