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В подмосковном Дмитрове злоумышленник набросился на женщину с ножом, когда она вышла из магазина. От полученных ран она скончалась на месте.
Происшествие случилось около полудня 15 декабря. Мужчина скрылся, но спустя время его все-таки удалось задержать, говорится на сайте СК РФ по Московской области.
Во время вопроса житель Подмосковья не смог объяснить мотив убийства. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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