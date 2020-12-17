Убийство произошло в полдень

В подмосковном Дмитрове злоумышленник набросился на женщину с ножом, когда она вышла из магазина. От полученных ран она скончалась на месте.

Происшествие случилось около полудня 15 декабря. Мужчина скрылся, но спустя время его все-таки удалось задержать, говорится на сайте СК РФ по Московской области.

Во время вопроса житель Подмосковья не смог объяснить мотив убийства. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".