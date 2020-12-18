Обстоятельства и причины случившегося выясняются

Утром в Раменском произошла трагедия: 10-летняя девочка погибла под колесами электрички.

По предварительным данным, электропоезд, который следовал со станции Шиферная в Москву, сбил ребенка около станции Фабричная, передает телеканал "360".

По факту случившегося была организована доследственная проверка, на месте работают правоохранители, которые уже осмотрели поезд, опросили работников электрички и очевидцев произошедшего.

После выяснения обстоятельств и причин трагедии будет принято процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье машина сбила восьмилетнюю девочку.