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Утром в Раменском произошла трагедия: 10-летняя девочка погибла под колесами электрички.
По предварительным данным, электропоезд, который следовал со станции Шиферная в Москву, сбил ребенка около станции Фабричная, передает телеканал "360".
По факту случившегося была организована доследственная проверка, на месте работают правоохранители, которые уже осмотрели поезд, опросили работников электрички и очевидцев произошедшего.
После выяснения обстоятельств и причин трагедии будет принято процессуальное решение.
Ранее в Подмосковье машина сбила восьмилетнюю девочку.
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