В Подмосковье электричка насмерть сбила ребенка

Обстоятельства и причины случившегося выясняются

Утром в Раменском произошла трагедия: 10-летняя девочка погибла под колесами электрички. 

По предварительным данным, электропоезд, который следовал со станции Шиферная в Москву, сбил ребенка около станции Фабричная, передает телеканал "360"

По факту случившегося была организована доследственная проверка, на месте работают правоохранители, которые уже осмотрели поезд, опросили работников электрички и очевидцев произошедшего. 

После выяснения обстоятельств и причин трагедии будет принято процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье машина сбила восьмилетнюю девочку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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