Стихия привела к массовой гибели на дорогах

Массовое ДТП произошло недалеко от Краснодара из-за сильнейшей непогоды. В настоящее время в южной части России бушует снежный шторм: на дорогах возникли пробки длиной в несколько километров.

Согласно приведенным данным, в Новороссийске также возникли дорожные заторы из-за выпавшего снега.

Стихия обрушилась и на Крым, где осадки превратили дорожные трассы в ледовый каток. За день на полуострове уже зарегистрировали несколько дорожных происшествий, передает "Пятый канал".

По словам специалистов, снегопад в Крыму продлится до 22 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за первого снега в Петербурге произошло несколько десятков ДТП.