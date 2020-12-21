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Массовое ДТП произошло недалеко от Краснодара из-за сильнейшей непогоды. В настоящее время в южной части России бушует снежный шторм: на дорогах возникли пробки длиной в несколько километров.
Согласно приведенным данным, в Новороссийске также возникли дорожные заторы из-за выпавшего снега.
Стихия обрушилась и на Крым, где осадки превратили дорожные трассы в ледовый каток. За день на полуострове уже зарегистрировали несколько дорожных происшествий, передает "Пятый канал".
По словам специалистов, снегопад в Крыму продлится до 22 декабря.
Ранее сообщалось, что из-за первого снега в Петербурге произошло несколько десятков ДТП.
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