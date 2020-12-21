Две машины столкнулись с фурой на Щелковском шоссе

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В Москве на Щелковском шоссе произошла крупная авария с тремя автомобилями. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Как передает АГН "Москва", инцидент произошел в подмосковной Балашихе по адресу Щелковское шоссе, дом 82. Столкнулись два легковых авто с фурой.
На месте образовался дорожный затор в сторону области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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