Две машины столкнулись с фурой на Щелковском шоссе

Некоторое время движение по дороге было затруднено

В Москве на Щелковском шоссе произошла крупная авария с тремя автомобилями. По предварительной информации, есть пострадавшие. 

Как передает АГН "Москва", инцидент произошел в подмосковной Балашихе по адресу Щелковское шоссе, дом 82. Столкнулись два легковых авто с фурой. 

На месте образовался дорожный затор в сторону области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей