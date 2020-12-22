В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве мужчины

Тело мужчины обнаружено в песчаном карьере под Луховицами

Следователь из Коломны задержал трех москвичей 19, 24 и 26 лет по подозрению в убийстве знакомого в Московской области. Тело жертвы с пятью колото-резаными ранениями обнаружили в песчаном карьере возле деревни Двуглинково в Луховицах.

Как установило следствие, убитый неоднократно выполнял поручения преступников. Опасаясь возможного разоблачения, одним из подозреваемых было принято решение расправиться с жертвой, что и исполнили два других молодых человека, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

У фигурантов дела провели восемь обысков, были осмотрены семь автомобилей, изъята компьютерная техника, телефоны, 70 ящиков алкоголя, оружие и боеприпасы, множество ножей, перчатки и балаклава.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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