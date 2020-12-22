Молодого человека ударило током, он сорвался

В Химках скончался 20-лений юноша, который залез на ЛЭП ради эффектного селфи. Молодого человека ударило током, он сорвался с высоковольтной линии и разбился насмерть.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", трагедия случилась в микрорайоне Сходня на улице Горная.

Следователи проводят проверку по этому инциденту.