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В Химках скончался 20-лений юноша, который залез на ЛЭП ради эффектного селфи. Молодого человека ударило током, он сорвался с высоковольтной линии и разбился насмерть.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", трагедия случилась в микрорайоне Сходня на улице Горная.
Следователи проводят проверку по этому инциденту.
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