СМИ сообщили о смерти журналиста Михаила Бударагина

О подробностях трагедии не сообщается

36-летний журналист Михаил Бударагин найден мертвым на севере Москвы, недалеко от дома своей матери. Как отмечает источник, о трагедии стало известно 23 декабря.

Тело журналиста обнаружили в полночь. В ходе первичного осмотра специалисты заявили, что Бударагин мог уйти из жизни насильственной смертью.

По информации mk.ru, покойный ранее сообщал своей супруге, что скрывается от бандитов в доме матери из-за преследования. Также он рассказывал о наличии множества долгов из-за спортивных ставок.

О подробностях смерти журналиста не сообщается.

Егор МАЛКОВ

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