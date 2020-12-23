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36-летний журналист Михаил Бударагин найден мертвым на севере Москвы, недалеко от дома своей матери. Как отмечает источник, о трагедии стало известно 23 декабря.
Тело журналиста обнаружили в полночь. В ходе первичного осмотра специалисты заявили, что Бударагин мог уйти из жизни насильственной смертью.
По информации mk.ru, покойный ранее сообщал своей супруге, что скрывается от бандитов в доме матери из-за преследования. Также он рассказывал о наличии множества долгов из-за спортивных ставок.
О подробностях смерти журналиста не сообщается.
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