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В подмосковном Жуковском мужчина взял в долг у пятерых знакомых 10 млн рублей и скрылся с этой суммой. Об этом сообщили в МВД по региону.
Деньги подозреваемому в мошенничестве, по его словам, нужны были на развитие автомобильного бизнеса. В итоге он проиграл их в букмекерской конторе, говорится на сайте МВД по Московской области.
Мужчина пытался скрыться, но полицейским удалось его задержать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
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