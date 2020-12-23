Деньги подозреваемый проиграл букмекерам

В подмосковном Жуковском мужчина взял в долг у пятерых знакомых 10 млн рублей и скрылся с этой суммой. Об этом сообщили в МВД по региону.

Деньги подозреваемому в мошенничестве, по его словам, нужны были на развитие автомобильного бизнеса. В итоге он проиграл их в букмекерской конторе, говорится на сайте МВД по Московской области.

Мужчина пытался скрыться, но полицейским удалось его задержать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.