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В подмосковном Егорьевске в сортировочный цех по переработке мусора попал новорожденный ребенок. Сотрудники предприятия обнаружили мальчика уже мертвым. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Младенца нашли на ленте сортировки отходов. На данный момент следователи выясняют, как тело ребенка попало в цех, а также причину его смерти, говорится на сайте СК РФ.
Известно, что мусор в этот перерабатывающий комплекс привозят из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Москвы и Раменского округа, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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