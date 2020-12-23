Младенца обнаружили на ленте сортировки отходов

В подмосковном Егорьевске в сортировочный цех по переработке мусора попал новорожденный ребенок. Сотрудники предприятия обнаружили мальчика уже мертвым. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Младенца нашли на ленте сортировки отходов. На данный момент следователи выясняют, как тело ребенка попало в цех, а также причину его смерти, говорится на сайте СК РФ.

Известно, что мусор в этот перерабатывающий комплекс привозят из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Москвы и Раменского округа, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".