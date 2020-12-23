Очевидцы заметили над Внуково дымящийся самолет - видео

Куда он направляется - неизвестно

Москвичи увидели в небе над Москвой самолет, от которого идет столб дыма – у него задымилось правое крыло. Предположительно, инцидент произошел в районе Внуково. 

Подробностей произошедшего пока нет.

Евгения НАГОРСКАЯ

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