Девять из них находятся в критическом состоянии

В Балтиморе, штат Мэриленд, прогремел взрыв во многоэтажном офисном здании. В результате него обрушилась часть крыши.

Также были госпитализированы десять человек, пишет РИА "Новости". При этом девять из них находятся в критическом состоянии, один – в тяжелом, добавляет "Общественная служба новостей".

Сейчас на месте инцидента, который произошел в блоке 100 по улице W. Fayette, работают пожарные. Другой информации о причинах и обстоятельствах взрыва не уточняется.

Ранее произошел взрыв недалеко здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкессии.