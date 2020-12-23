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В Балтиморе, штат Мэриленд, прогремел взрыв во многоэтажном офисном здании. В результате него обрушилась часть крыши.
Также были госпитализированы десять человек, пишет РИА "Новости". При этом девять из них находятся в критическом состоянии, один – в тяжелом, добавляет "Общественная служба новостей".
Сейчас на месте инцидента, который произошел в блоке 100 по улице W. Fayette, работают пожарные. Другой информации о причинах и обстоятельствах взрыва не уточняется.
Ранее произошел взрыв недалеко здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкессии.
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