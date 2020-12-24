По предварительным данным, убийцей является отвергнутый возлюбленный

Вечером 23 декабря на юго-западе Москвы произошла стрельба. Неизвестный выстрелил в 30-летнюю Наталью и скрылся с места преступления.

Прибывшие на место трагедия медики госпитализировали девушку с огнестрельным ранением в голову, пишет "РЕН ТВ". Девушку пытались реанимировать на месте, однако попытки оказались безуспешными.

По предварительным данным, стрелял отвергнутый поклонник, который преследовал Наталью почти месяц, уточняет телеканал "360". На месте происшествия был обнаружен пистолет, две гильзы, два патрона и пулю.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девушки. В 8 утра стало известно о ее смерти, передает "Пятый канал".