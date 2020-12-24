Появились новые подробности расстрела девушки на юго-западе Москвы

По предварительным данным, убийцей является отвергнутый возлюбленный

Вечером 23 декабря на юго-западе Москвы произошла стрельба. Неизвестный выстрелил в 30-летнюю Наталью и скрылся с места преступления. 

Прибывшие на место трагедия медики госпитализировали девушку с огнестрельным ранением в голову, пишет "РЕН ТВ". Девушку пытались реанимировать на месте, однако попытки оказались безуспешными. 

По предварительным данным, стрелял отвергнутый поклонник, который преследовал Наталью почти месяц, уточняет телеканал "360". На месте происшествия был обнаружен пистолет, две гильзы, два патрона и пулю.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девушки. В 8 утра стало известно о ее смерти, передает "Пятый канал"

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей