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В японском городе Сакурагава водитель врезался в группу детей, направлявшихся на занятия. Известно, что пострадала девочка из младших классов.
Сейчас жизни ребенка уже ничто не угрожает, передает "Известия" со ссылкой на агентство Kyodo. Другие детали уточняются.
Автомобилиста уже задержали. К расследованию приступила полиция.
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