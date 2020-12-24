МИД РФ ограбили: бесследно исчезло больше миллиона долларов

Воров задержали и отпустили, денег не нашли

Днем 19 декабря 2019 года из главного здания МИД России выкрали деньги в разной валюте на сумму больше $1 миллиона. Узнали об этом на следующий день.

Тогда же были задержаны главная подозреваемая и ее предполагаемый сообщник. Теперь женщина находится под подпиской о невыезде, а мужчина значится в уголовном деле как свидетель. Где находятся похищенные средства, все еще не известно.

Началось все с того, что ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента МИД Наталья Агальцова 20 декабря прошлого года не вышла на работу. Сообщив по WhatsApp о плохом самочувствии, она сказала начальнице, что приедет позже.

Тем временем, собираясь провести инкассацию крупной суммы денег в валюте, коллеги вошли в ее кабинет. На столе они увидели много купюр. а на полу – сумку с пачками долларов. Это были средства, полученные за консульские услуги. Ревизия показала, что среди них не хватает 20 млн 65 тыс. 462 руб. 15 коп. и $745735, 22 цента – на общую сумму $1 066 638. А в кассе обнаружили неучтенные €7,63.

Точка в деле пока не поставлена. Осталось много темных пятен. При этом ходят слухи, что Наталья рассчитывает на условный срок. Когда пройдут следствие и суд, она рассчитывает укатить с любовником в кругосветное путешествие, сообщил РЕН ТВ бывший коллега Агальцовой.

Полина ДОРОЖКИНА

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