Есть погибшие: подробности страшного ДТП с автобусом под Рязанью

Ночью транспорт опрокинулся на трассе

Около 03:00 в пятницу на 247-м км трассы Р-22 опрокинулся автобус, ехавший из Москвы в Волгоград. В салоне находились 24 пассажира и двое водителей. Число жертв ДТП составило четыре человека. Об этом рассказал представитель УМВД по региону.

Вначале сообщалось о гибели двух мужчин и женщины. Пострадали 11 человек, из которых двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии. Позже тело еще одного погибшего нашли под автобусом, рассказал полицейский РИА "Новости".

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что неподалеку от населенного пункта Высокое водитель не справился с управлением. Автобус буквально снесло с трассы в кювет, где он и перевернулся.

Как отмечает "Пятый канал", среди 11 пострадавших, доставленных в больницу, были пятеро детей. Три человека попали в реанимацию, среди них подросток и ребенок, которых собираются отправить в Рязань.   

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Виноват Вашингтон: посольство РФ резко ответило на статью в американском СМИ

Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей

Трубоукладчик "Фортуна" остановил строительство "Северного потока -2"

Судно успело отработать на объекте две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей