Ночью транспорт опрокинулся на трассе

Около 03:00 в пятницу на 247-м км трассы Р-22 опрокинулся автобус, ехавший из Москвы в Волгоград. В салоне находились 24 пассажира и двое водителей. Число жертв ДТП составило четыре человека. Об этом рассказал представитель УМВД по региону.



Вначале сообщалось о гибели двух мужчин и женщины. Пострадали 11 человек, из которых двое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии. Позже тело еще одного погибшего нашли под автобусом, рассказал полицейский РИА "Новости".

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что неподалеку от населенного пункта Высокое водитель не справился с управлением. Автобус буквально снесло с трассы в кювет, где он и перевернулся.

Как отмечает "Пятый канал", среди 11 пострадавших, доставленных в больницу, были пятеро детей. Три человека попали в реанимацию, среди них подросток и ребенок, которых собираются отправить в Рязань.