Молодого человека задержали

В Тамбове сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из зданий города. Правоохранители подозревают, что преступление готовил 17-летний студент колледжа. Юношу задержали, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пишет РИА "Новости", в съемной квартире подозреваемого нашли взрывчатку, а также компоненты, чтобы сделать бомбу. Сообщается, что подросток в интернете пытался узнать, где лучше устроить взрыв и как это сделать.

Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос, будет ли подозреваемый заключен под стражу на время следствия.