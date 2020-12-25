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В Тамбове сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из зданий города. Правоохранители подозревают, что преступление готовил 17-летний студент колледжа. Юношу задержали, сообщила пресс-служба ведомства.
Как пишет РИА "Новости", в съемной квартире подозреваемого нашли взрывчатку, а также компоненты, чтобы сделать бомбу. Сообщается, что подросток в интернете пытался узнать, где лучше устроить взрыв и как это сделать.
Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос, будет ли подозреваемый заключен под стражу на время следствия.
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