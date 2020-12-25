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В аэропорту "Внуково" едва не произошла трагедия в пятницу, 25 декабря. Самолет рейсом Нерюнгри – Москва при посадке не смог вовремя остановиться.
Лайнер выкатился за пределы ВВП. На борту было 109 пассажиров и 9 членов экипажа. Пострадавших нет, передает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
В столице сотни россиян застряли в аэропортах из-за снежного циклона "Грета".
Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом
Трубоукладчик "Академик Черский" все-таки могут привлечь к строительству