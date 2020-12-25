На борту находилось 109 пассажиров

В аэропорту "Внуково" едва не произошла трагедия в пятницу, 25 декабря. Самолет рейсом Нерюнгри – Москва при посадке не смог вовремя остановиться.

Лайнер выкатился за пределы ВВП. На борту было 109 пассажиров и 9 членов экипажа. Пострадавших нет, передает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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