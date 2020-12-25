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В подпольной подмосковной лаборатории нашли больше полкилограмма опасного наркотика. Это произошло в деревне Калиново под Серпуховом, уточнили в региональном главке МВД.
Полицейские обнаружили пять упаковок с веществом весом 550 г во время осмотра одного из местных домов. Там же были лабораторное оборудование и предметы, используемые при производстве запрещенного вещества.
Был задержан находившийся в помещении уроженец Ставрополья. Он признался, что сам изготовил наркотики и часть сбыл через тайники. Остальное собирался продать таким же способом, отметили в ведомстве.
В результате поисков в лесу нашли еще три пакета с веществом.
В отношении производителя наркотика возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мужчину арестовали.
Ранее больше 1,5 тысяч упаковок сильного наркотика нашли в Подмосковье у мигрантов. Свертки со смертельно опасным запрещенным веществом находились в иномарке приезжих из Средней Азии.
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