В подпольной подмосковной лаборатории нашли опасный наркотик

Запрещенное вещество находилось в пяти пакетах

В подпольной подмосковной лаборатории нашли больше полкилограмма опасного наркотика. Это произошло в деревне Калиново под Серпуховом, уточнили в региональном главке МВД.

Полицейские обнаружили пять упаковок с веществом весом 550 г во время осмотра одного из местных домов. Там же были лабораторное оборудование и предметы, используемые при производстве запрещенного вещества.

Был задержан находившийся в помещении уроженец Ставрополья. Он признался, что сам изготовил наркотики и часть сбыл через тайники. Остальное собирался продать таким же способом, отметили в ведомстве.

В результате поисков в лесу нашли еще три пакета с веществом.

В отношении производителя наркотика возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мужчину арестовали.

Ранее больше 1,5 тысяч упаковок сильного наркотика нашли в Подмосковье у мигрантов. Свертки со смертельно опасным запрещенным веществом находились в иномарке приезжих из Средней Азии.



Полина ДОРОЖКИНА

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