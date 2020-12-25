Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

Октябрьский районный суд оглашает вердикт Олегу Соколову, обвиняемому в совершении убийства аспирантки Анастасии Ещенко, произошедшего в 2019 году. Заседание по делу проходит 25 декабря.

Государственное обвинение потребовало приговорить Соколова к 15-летнему тюремному сроку. Защита же просила назначить фигуранту срок, не превышающий восьми лет заключения. В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев.

Соколов обвиняется в убийстве девушки и незаконном хранении огнестрельного оружия. Как считают следственные органы, 8 ноября прошлого года фигурант во время бытового конфликта произвел у себя дома выстрел в Ещенко из своего карабина, а позднее сломал жертве шею, после чего выстрелил в нее трижды. Сутки спустя он избавился от тела, предварительно расчленив труп и сбросив его в Мойку.

Обвиняемый сознался в содеянном, заявив, что не желал ее смерти. Соколов утверждает, что лишь хотел напугать Ещенко одним выстрелом.

Более того, историк считает себя жертвой травли, произошедшей по инициации своего профессионального оппонента, публициста Евгения Понасенкова. Однако по результатам экспертизы фигуранта признали вменяемым.

Во время одного из судебных процессов Соколов заявил, что совершил убийство из-за действий своей жертвы, которая "доводила высказываниями" про его детей.