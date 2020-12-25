Подозреваемым оказался местный житель

Правоохранительные органы задержали мужчину, обстрелявшего сотрудников полиции. Об этом стало известно сегодня, 25 декабря.

Согласно приведенным данным, правоохранители решили проверить документы у подозрительного мужчины на улице, у которого при себе было несколько сумок. В ответ последний произвел в сторону сотрудников два выстрела.

Полицейским удалось задержать нападавшего. Стрелком оказался 31-летний житель Красногорска, находившийся во время задержания в бронежилете, отмечает ГУ МВД по региону.

Как передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", возбуждено уголовное дело.







