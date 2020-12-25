Порушился дом: в США прогремели взрывы

Порушился дом: в США прогремели взрывы
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
В больнице находятся три человека

В американском городе Нэшвилл взорвался автомобиль. Инцидент произошел в одном из проулков в центре города. Находившиеся поблизости припаркованного авто здания пострадали – на этой улице стоят бары, рестораны и магазины. 

Очевидцы сообщали, что сперва услышали взрыв, а после стали лететь стекла и части здания, пишет Nation News. Сейчас одно из них частично обрушено.

Позже взорвался второй автомобиль, находящийся неподалеку от главного места взрыва. Предположительно, это случилось из-за полученных повреждений.

После случившегося центр города перекрыли. По данным СМИ, пострадали три человека, их госпитализировали. 

Полиция полагает, что речь идет о преднамеренном подрыве автомобиля, однако заявлений о теракте пока нет. К расследованию подключили ФБР и Федеральную службу алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пишет РИА "Новости". 


Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Порушился дом? Вы где русский язык изучали, двоечники?
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Шерше муслим ?????
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