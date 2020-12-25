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В американском городе Нэшвилл взорвался автомобиль. Инцидент произошел в одном из проулков в центре города. Находившиеся поблизости припаркованного авто здания пострадали – на этой улице стоят бары, рестораны и магазины.
Очевидцы сообщали, что сперва услышали взрыв, а после стали лететь стекла и части здания, пишет Nation News. Сейчас одно из них частично обрушено.
#navidad— 🆃🆆🅴🅴🆃 🅰🅽🅳🅾 (@NachoKamacho37) December 25, 2020
Se registra una explosión en el centro de la ciudad de #Nashville, en el estado de Tennessee. Varios edificios han sufrido daños. No se han reportado víctimas. pic.twitter.com/XbyhP4GbQa
Позже взорвался второй автомобиль, находящийся неподалеку от главного места взрыва. Предположительно, это случилось из-за полученных повреждений.
После случившегося центр города перекрыли. По данным СМИ, пострадали три человека, их госпитализировали.
Полиция полагает, что речь идет о преднамеренном подрыве автомобиля, однако заявлений о теракте пока нет. К расследованию подключили ФБР и Федеральную службу алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пишет РИА "Новости".
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