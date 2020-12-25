Причины прорыва трубы устанавливаются

В НАО в районе Харьягинского месторождения произошла утечка нефтесодержащей жидкости.

На место проишествия уже были направлены отряды для ликвидации последствий, уточняет РИА "Новости".

При этом в пресс-службе НАО отметили, что место утечки находится на безопасном расстоянии от водных объектов и населенных пунктов. Вероятные последствия и причины разгерметизации выясняются.