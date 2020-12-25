В Ненецком округе произошла нефтяная утечка

Причины прорыва трубы устанавливаются

В НАО в районе Харьягинского месторождения произошла утечка нефтесодержащей жидкости. 

На место проишествия уже были направлены отряды для ликвидации последствий, уточняет РИА "Новости". 

При этом в пресс-службе НАО отметили, что место утечки находится на безопасном расстоянии от водных объектов и населенных пунктов. Вероятные последствия и причины разгерметизации выясняются. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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