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В Мытищах произошел резонансный инцидент. Несколько людей
устроили драку недалеко от подъезда. В ходе потасовки драчуны резко толкнули
дверь и попали по трехлетнему ребенку, который выходил с мамой на прогулку.
В итоге маленькая девочка получила серьезные травмы. Мама малышки решила не оставлять это дело и обратилась к правоохранителям с заявлением, передает пресс-служба областного ГУ МВД.
В итоге стражи порядка отыскали дебоширов и задержали их. По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
А еще в Московской областисегодня
задержали обстрелявшего полицию мужчину.
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