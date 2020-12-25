Малышка пострадала в ходе драки разъяренных взрослых

В Мытищах произошел резонансный инцидент. Несколько людей устроили драку недалеко от подъезда. В ходе потасовки драчуны резко толкнули дверь и попали по трехлетнему ребенку, который выходил с мамой на прогулку.



В итоге маленькая девочка получила серьезные травмы. Мама малышки решила не оставлять это дело и обратилась к правоохранителям с заявлением, передает пресс-служба областного ГУ МВД.

В итоге стражи порядка отыскали дебоширов и задержали их. По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А еще в Московской областисегодня задержали обстрелявшего полицию мужчину.

