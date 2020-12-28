На борту было 19 человек

В Баренцевом море, около Новой Земли, Архангельской области затонуло судно "Онега". Об этом рассказало МЧС. Сообщается, что лишь двоих из 19 человек, находившихся на борту, удалось спасти.

Об этом пишет РИА "Новости". Оставшихся рыбаков ищет экипаж судна "Войково". К месту происшествия отправили дополнительные силы. Туда идут еще три судна. Причиной трагедии могло стать обледенение корабля. Таким образом, судьба 17 человек остается неизвестной.

Как передает телеграм-канал Mash, "Онегу" построили в 1979 г., порт приписки – Мурманск. По информации телеграм-канала "112", происшествие случилось в семь утра. Спасателям мешает непогода. Ночью температура воздуха составила -30°C, из-за чего судно и покрылось льдом, который утянул его на дно.

Спасенные рыбаки, как рассказали позже "Интерфаксу" источники, поведали о том, что как минимум один их коллега погиб. Его унесло в море. Других они потеряли из поля зрения. Агентство уточняет, что катастрофа была стремительной. Экипаж, хоть и был в гидрокостюмах, не смог воспользоваться спасательными средствами.

"Людей буквально смыло с палубы в море", – сказал собеседник журналистов.

Источник в экстренных службах отметил в разговоре с телеграм-каналом РИА "Новости", что 17 пропавших моряков, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная.