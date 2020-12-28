В Баренцевом море нашли тело одного из моряков с "Онеги"

Мужчина держался за спасательный круг

Спасатели смогли найти в Баренцевом море одного погибшего с траулера "Онега".

Капитан мурманского порта Эдуард Безукладов сообщил РИА "Новости", что погибший держался за спасательный круг.

На поиски пропавших направили уже пять судов. Авиацию подключить не получилось из-за плохих погодных условий, уточняет телеканал "360".

Напомним, что по предварительным данным, спасти удалось лишь двоих из 19 человек. Судьба еще 16 человек остается неизвестной. Точная причина не сообщается, однако предполагается, что трагедия произошла из-за обледенения судна.