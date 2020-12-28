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В Грозном произошла стрельба. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Как пишет Mash, все случилось на перекрестке у улицы Мира. Полицейские попросили прохожих уйти с места событий. По информации телегам-канала "Раньше всех. Ну почти", неизвестные напали на сотрудников ППС.
Два сотрудника, по предварительным данным, погибли. Официальной информации пока нет.
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