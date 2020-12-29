ФСБ перекрыла поставки наркотиков из Южной Америки

Тайники с запрещенными веществами обнаружены, один из преступников задержан

Контрабанде наркотиков из Южной Америки в Москву положен конец. Об этом проинформировали в Федеральной службе безопасности России.

Деятельность преступной группы, доставлявшей и распространявшей запрещенные вещества в нашей стране и Европе, прекращена. ФСБ вместе с зарубежными коллегами выявили курьеров – граждан нескольких государств – и установили степень их участия в противозаконных операциях.

Весной одного из представителей этой ОПГ задержали в Петербурге с поличным. При нем находился 1 кг наркотиков. Летом поймали участников и одного из организаторов наркобанды, у них изъяли 34 кг вещества.

А осенью в Подмосковье нашли тайник. Там было около 300 кг наркотика. Если бы преступники смогли это продать, то получили бы, как передает пресс-служба ФСБ, 1 млрд рублей.

Только обогатиться им не удалось. Возбуждены уголовные дела, наркокурьеров арестовали, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о нарколаборатории в Московской области. Полицейские обнаружили пять упаковок с веществом весом 550 г во время осмотра одного из домов в деревне Калиново под Серпуховом.

Полина ДОРОЖКИНА

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