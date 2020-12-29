Стала известна вероятная судьба пропавших моряков затонувшей "Онеги"

Люди могли оказаться в плену тонущего корабля

Трагедия с погрузившейся на морское дно "Онегой" стала настоящим ударом для жителей России. 17 наших моряков до сих числятся пропавшими без вести. Сегодня стало известно, что пока ненайденные люди могут оказаться на борту опустившегося под воду судна.

Такой версии придерживаются эксперты спасательных служб. Затонувшее судно находится на дне Баренцева моря под 130-метровой толщей воды, пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в морских водах было обнаружено тело одного из моряков с печально известного судна. 

Ольга ФЕДОРОВА

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