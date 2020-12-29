Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
698 новости
При лобовом столкновении двух машин в Подмосковье были травмированы водители. Информацию о ДТП опубликовал на своем сайте Мособлпожспас.
Авария случилась у деревни Сысоево под Дмитровом. Автомобили влетели друг в друга и могли загореться.
Это удалось предотвратить благодаря умелым действиям спасателей. Оказавшись на месте происшествия, они подняли капоты обоих транспортных средств и отключили аккумуляторы, отметили в ведомстве.
Пострадавшим была оказана первая помощь. Затем их передали медикам прибывшей по вызову скорой, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Рестрикции касаются также "Турецкого потока"
Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству