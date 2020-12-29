Есть пострадавшие: в Подмосковье произошло серьезное ДТП

Автомобили могли загореться

При лобовом столкновении двух машин в Подмосковье были травмированы водители. Информацию о ДТП опубликовал на своем сайте Мособлпожспас.

Авария случилась у деревни Сысоево под Дмитровом. Автомобили влетели друг в друга и могли загореться.

Это удалось предотвратить благодаря умелым действиям спасателей. Оказавшись на месте происшествия, они подняли капоты обоих транспортных средств и отключили аккумуляторы, отметили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана первая помощь. Затем их передали медикам прибывшей по вызову скорой, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ДОРОЖКИНА

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