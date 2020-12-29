В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан

Бушующее пламя охватило площадь в сотни квадратов

Трехэтажный ресторан "Дюшес" вспыхнул в Люберцах. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.

До прибытия бригады пожарных из здания успели эвакуироваться 12 человек. В настоящее время специалисты занимаются устранением огня.

Информация о наличии пострадавших в настоящее время отсутствует, отмечается на сайте ГУ МЧС по региону.

Как отмечает телеканал "360", на месте происшествия работают десятки единиц пожарной техники и более 60 человек.

Егор МАЛКОВ

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