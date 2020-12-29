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Трехэтажный ресторан "Дюшес" вспыхнул в Люберцах. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.
До прибытия бригады пожарных из здания успели эвакуироваться 12 человек. В настоящее время специалисты занимаются устранением огня.
Информация о наличии пострадавших в настоящее время отсутствует, отмечается на сайте ГУ МЧС по региону.
Как отмечает телеканал "360", на месте происшествия работают десятки единиц пожарной техники и более 60 человек.
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