Бушующее пламя охватило площадь в сотни квадратов

Трехэтажный ресторан "Дюшес" вспыхнул в Люберцах. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.

До прибытия бригады пожарных из здания успели эвакуироваться 12 человек. В настоящее время специалисты занимаются устранением огня.

Информация о наличии пострадавших в настоящее время отсутствует, отмечается на сайте ГУ МЧС по региону.

Как отмечает телеканал "360", на месте происшествия работают десятки единиц пожарной техники и более 60 человек.